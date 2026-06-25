“È solo il primo tempo di una partita ancora tutta da giocare” con queste parole Antonio Di Maria chiude la lettera con la quale rassegna le sue dimissioni, immediate ed irrevocabili, dalla carica di Consigliere Comunale di Santa Croce del Sannio e da Presidente dell’Associazione Sannio Smart Land, che si occupa della Strategia Aree Interne dell’Area del Titerno-Tammaro.

La decisione arriva dopo la condanna a tre anni e due mesi, inflitta dal Tribunale di Benevento in merito alle note vicende giudiziarie che hanno riguardato l’Ente Provinciale nel 2021, anno in cui Di Maria ricopriva la carica di Presidente.

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