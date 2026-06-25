Il Benevento ha scelto di puntare sui centimetri e sul fisico di Antonis Siatounis per il suo centrocampo. Il classe 2002 del Potenza sarà uno dei volti nuovi della mediana giallorossa, in arrivo dai lucani a parametro zero. Una pista sondata dalla Strega già nelle scorse settimane e ora arrivata alla fumata bianca: un profilo diverso per il cuore del Benevento di Floro Flores rispetto alla batteria di gregari dell’ultima favola in Serie C. Ventiquattro anni ancora da compiere, Siatounis arriva al Benevento dopo aver disputato una stagione e mezzo con il Potenza, da avversario dei giallorossi.

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