Il Circolo PD “Aldo Moro” di Airola, raccogliendo le sollecitazioni di numerosi iscritti e cittadini preoccupati per le notizie diffuse negli ultimi giorni circa la volontà di togliere la stazione ferroviaria di Arpaia-Airola-Sant’Agata dei Goti, sulla tratta Benevento-Cancello via Valle Caudina, “ha ritenuto doveroso approfondire la questione per accertare la veridicità delle informazioni circolate”. Così nota a firma del Coordinamento di sezione cittadino.
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