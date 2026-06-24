Era solo questione di tempo. Il matrimonio tra Emanuele Schimmenti e il Benevento era stato già sancito a gennaio, anche con la possibilità di una luna di miele anticipata. Invalicabile, però, il muro eretto dal Potenza che ha scelto di tenersi stretto il talento palermitano fino all’ultimo, vivendo insieme il sogno più grande, quello della Coppa Italia Serie C. Con la stagione ai titoli di coda è arrivato anche l’addio del classe 2002 ai lucani e l’assalto, decisivo, della Strega: questione di ore e Schimmenti sarà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Primo affare dell’estate da parte del duo Carli-Padella per l’ala 24enne, reduce da una parentesi molto interessante al “Viviani”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia