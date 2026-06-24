Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento quotidianamente impegnati nella prevenzione dell’illegalità diffusa e nella tutela dell’ambiente e nella salvaguardia del decoro urbano e rurale.

Nel corso di mirati accertamenti, a seguito di una segnalazione, i militari della Stazione di Apice hanno effettuato un sopralluogo presso il giardino pertinenziale di un’abitazione privata ubicata nel territorio comunale di Apice, riscontrando la presenza di un accumulo di rifiuti di varia natura, depositati in modo incontrollato, a diretto contatto con il suolo ed esposti agli agenti atmosferici.

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