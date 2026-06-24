Agenti della Squadra Mobile di Benevento hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati (in particolare l’abitazione). Prevista l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 1000 metri, con divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un 30enne, gravemente indiziato dei delitti di violenza privata e minaccia grave ai danni del fratello, portatore di handicap al 100%.

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