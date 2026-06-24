Di occasioni il mercato n’è pieno e il Benevento ha deciso di tuffarsi a volo su quelle che ritiene più interessanti o comunque più adatte al proprio progetto tecnico, in vista del campionato di Serie B. Rientrano a pieno titolo nel discorso le prime operazioni che il club giallorosso si appresta a portare a termine per questa sessione estiva. Schimmenti, Siatounis e, per certi versi, pure la conferma di Andrea Ceresoli lo sono sicuramente. Per quest’ultimo, è a buon punto la trattativa con l’Atalanta: pare ci sia l’intesa pure sulla cifra, va definita la formula e soprattutto va capito se alla fine verrà inserita o meno una clausola di recompra (o una percentuale sulla futura rivendita) in favore del club nerazzurro che spinge in questa direzione.

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