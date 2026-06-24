Approvazione del nuovo piano fabbisogno personale per l’azienda ospedaliera ‘San Pio’, con adozione provvisoria in attesa del via libera della Regione. Il piano prevede per il biennio 2026-2027 in totale 321 assunzioni e in particolare quella di 109 medici e di 115 tra infermieri e oss. Piano elaborato in considerazione delle caratteristiche strutturali dell’azienda; della volontà di potenziare determinate discipline in modo da contenere la mobilità passiva e in particolare quella extra regionale; di una possibile riorganizzazione dei reparti e della loro gestione in un’ottica di efficientamento e di razionalizzazione della gestione.

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