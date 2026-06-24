Disabilità, Bartoli (Lega Filo d’Oro): “Più sedi per rispondere a bisogni in crescita”

Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) – “Partendo dai dati del 2025 – da cui è emerso che le persone raggiunte con servizi di varia natura sono state 1.405, da bambini di pochi mesi a tutte le fasce di età, anche alcune persone anziane – pensiamo che lo sviluppo futuro debba prevedere un’ulteriore crescita dal punto di vista delle sedi territoriali. Recentemente, infatti, abbiamo presentato, seppure funzionante già dall’anno scorso, la sede territoriale di Rende”, Cosenza. “A breve inizierà l’attività nella sede territoriale di Nuoro e sono previste altre sedi territoriali nelle regioni dove ancora non siamo presenti”. Lo ha detto Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro, alla visita aperta alla stampa del Centro nazionale della Lega del Filo d’Oro a Osimo (Ancona), alla vigilia dalla Giornata internazionale della sordocecità del 27 giugno.

Negli ultimi 10 anni le sedi della Onlus sono passate da 8 a 12. “Questo sviluppo – spiega Bartoli – significa mettersi accanto ad alcune famiglie, a chi vive la condizione della sordocecità e della pluridisabilità psicosensoriale e iniziare un percorso di vicinanza e di relazioni con gli enti locali e i vari servizi presenti sul territorio andando incontro, così, alle richieste e alle aspettative della famiglia”.

“Oltre alle sedi territoriali – aggiunge il presidente della Lega del Filo d’Oro – in questo momento siamo fortemente impegnati per verificare la possibilità di realizzare un ulteriore centro residenziale, possibilmente anche diurno, nel Lazio. Ci sono già dei rapporti avanzati e ci auguriamo che nelle prossime settimane o mesi riusciremo a trovare le condizioni per poter realmente realizzare questo progetto, molto sentito da tante famiglie che ci chiedono di essere sostenute e che vorrebbero rivedere i propri figli in alcune delle sedi della Lega del Filo d’oro, anche fuori della regione Lazio, per riaverli accanto ai luoghi di residenza”.