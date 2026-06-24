Non è certo un fulmine a ciel sereno. La problematica relativa alla perdurante proliferazione dei cinghiali è ben nota, oramai da diverso tempo. Oggi, però, non si riesce a porre un freno alle innumerevoli testimonianze ed anche fatti acclarati (cause di incidenti o devastazione dei terreni coltivati) di continue presenze degli ungulati, anche nei centri urbani. Bisogna dunque trovare rimedio ed evitare ulteriori problematiche. Della vicenda si sono interessati un po’ tutti. Ieri è stata la volta di Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia.

“L’emergenza cinghiali in Campania ha raggiunto livelli non più tollerabili. Parliamo di una problematica che incide sulla sicurezza dei cittadini, sulla tenuta delle aziende agricole, sulla salvaguardia delle produzioni e sulla prevenzione sanitaria. È necessario passare dalle analisi ai provvedimenti concreti”.

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