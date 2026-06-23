L’amministrazione comunale di San Giorgio la Molara ha deciso di cercare sponsorizzazioni per la Festa della marchigiana” e la “Mostra Bovina Interregionale di Razza Marchigiana”, che si terranno il 30 e 31 luglio e 1-2 agosto 2026.

L’amministrazione ritiene le manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale attraverso la valorizzazione del territorio, delle tradizioni, del comparto zootecnico, delle produzioni tipiche e dell’identità culturale ed economica locale.

Per questo ha deciso di favorire la migliore realizzazione delle manifestazioni anche attraverso il reperimento di risorse esterne, economiche o tecniche, idonee a contenere la spesa a carico del bilancio comunale e a migliorare la qualità organizzativa dell’evento.

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