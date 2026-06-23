La giunta comunale di San Giorgio del Sannio aveva optato per una proroga alla Czeta in attesa del nuovo progetto, viatico per la gara d’appalto. Ora, il piano è pronto, licenziato nel corso della riunione del 18 giugno scorso.

Il progetto di servizio per raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, che comprende anche il servizio di igiene urbana in paese è stato predisposto dal settore tecnico del Comune, con il sostegno di un gruppo di lavoro e una consulenza specifica.

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