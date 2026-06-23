Campo largo o campo santo? Chi si assumerà l’onere di far fallire la trasposizione della coalizione che governa alla Regione? Quella di oggi pomeriggio è la volta buona: ad oltre tre mesi di distanza dall’invito rivolto dai vertici del Partito democratico ai colleghi delle componenti di centrosinistra tramite apposita missiva, ecco che, finalmente, ci si risveglia per provare a comporre un campo largo che tutti o quasi dicono di volere, ma in pochissimi perseguono veramente.

Tranne alcuni, all’interno del Pd, che immaginano di poter entrare a gioco, ossia vincere assieme a Mastella per poi fruire di qualche strapuntino.

O chi ha obiettivi personali concretizzabili soltanto sotto le insegne del campo largo. Poca roba, che ha poco a che fare con la linea politica di un partito, soprattutto dopo anni ed anni di contrapposizione.

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