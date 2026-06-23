Il giorno dell’esordio tra i professionisti porta con sé la stagione delle riflessioni. Quelle della sua società di appartenenza che, negli anni, è diventata una vera e propria casa: lo scenario perfetto in cui crescere, migliorarsi e mettersi alla prova tra le sfide della carriera. Ma anche quelle del club, arrivato oggi su nuove coordinate che gettano tra i presupposti lente e progressive rivoluzioni dopo il salto di categoria.

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