Una coalizione compatta promossa dal Comitato Civico “Per la Città Caudina”, a cui aderiscono attivamente le associazioni dei 13 comuni della Valle Caudina e di Sant’Agata de’ Goti, ha unito formalmente le forze per presentare una petizione ufficiale indirizzata al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’iniziativa nasce dall’esigenza urgente di porre al centro dell’agenda politica regionale il superamento dell’ormai insostenibile isolamento infrastrutturale che penalizza i 70.000 abitanti di un territorio de facto collegato all’esterno unicamente dalla Strada Statale 7 Appia.
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