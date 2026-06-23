La chiusura e il conseguente trasferimento del Centro di Salute Mentale (CSM) da Airola a Puglianello continuano a sollevare una forte ondata di protesta nella Valle Caudina. Il gruppo consiliare “Dovere Civico” ha formalizzato una dura istanza basata su una petizione popolare che ha raccolto ben 400 firme di cittadini esasperati e preoccupati. La richiesta, indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Airola (e inviata per conoscenza anche ai vertici della Regione Campania – Sanità e al Prefetto di Benevento), esige la convocazione urgente di un Consiglio Comunale Straordinario.

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