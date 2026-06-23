Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento, che impone il mantenimento di una distanza minima di 1.000 metri con l’applicazione del braccialetto elettronico secondo le modalità di controllo previste dal codice di rito, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia