L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il Benevento è pronto a coglierla al volo, anche a costo di riempire uno slot nella lista degli over con un giocatore che non partirà nei primissimi posti nelle gerarchie di Antonio Floro Flores. Il club giallorosso però crede ciecamente nelle qualità di Emanuele Schimmenti, al punto tale che, dopo aver cercato di portarlo in giallorosso lo scorso gennaio, ha deciso di riprovarci con qualche mese di ritardo, nonostante nel frattempo sia cambiato il campionato in cui la Strega dovrà esibirsi.

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