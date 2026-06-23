Nuovo affondo dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata di ieri, i militari del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque indagati per concorso in furto aggravato e il tentato furto di farmaci oncologici e salvavita. L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Benevento, è scaturita da un furto avvenuto nella notte del 3 gennaio 2023 presso la farmacia territoriale dell’Asl di Benevento, situata all’interno dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

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