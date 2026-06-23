E’ arrivata la sentenza di primo grado per il processo scaturito dall’indagine su illeciti e abusi nelle procedure di appalto alla Provincia di Benevento, ma che ha coinvolto anche l’ente Provincia di Caserta e il Comune di Buonalbergo.

L’inchiesta è deflagrata con le misure cautelari scattate a novembre 2021. Ora il primo grado: dei ventidue imputati, il Tribunale di Benevento ne ha condannati sedici, sei invece gli assolti.

Nei confronti degli imputati (amministratori, funzionari, tecnici, imprenditori) sono state contestate a vario titolo dalla pubblica accusa corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; e ancora tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico.

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