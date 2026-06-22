Capita anche questo, ovvero sentirsi dire, da un cittadino fermato per controlli: “voi non siete polizia”. Protagonisti della vicenda gli agenti della Polizia municipale che ha proceduto al fermo di un veicolo per accertare diverse violazioni al Codice della Strada. Durante le operazioni di controllo, il conducente, un trentenne residente in città, avrebbe contestato con irriverenza la legittimità dell’intervento sostenendo che la Polizia Municipale non fosse autorizzata a effettuare accertamenti nei suoi confronti in quanto non appartenente alle Forze di Polizia dello Stato.

Gli agenti hanno tuttavia proseguito le attività istituzionali e nel corso degli accertamenti, anche alla luce degli elementi emersi durante il controllo, il conducente è stato sottoposto alla prova dell’etilometro.

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