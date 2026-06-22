Un uomo di 38 anni versa in gravi condizioni all’ospedale “San Pio” di Benevento a seguito di un violento incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22 nei pressi della zona del cimitero comunale di San Salvatore Telesino.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Polo e la bicicletta su cui viaggiava il trentottenne, un uomo originario del Bangladesh, sono rimaste coinvolte in un violento impatto. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure d’urgenza al ferito direttamente sul luogo dell’impatto.

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