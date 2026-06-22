Schwazer, nuova accusa di doping: positivo a un controllo in Germania, sospeso

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(Adnkronos) – Il marciatore italiano Alex Schwazer è stato di nuovo accostato a un caso antidoping. La notizia arriva da un comunicato della Nada, l’Agenzia Nazionale Antidoping della Germania: “Nada – si legge – ha avviato un procedimento di gestione dei risultati in bse al Codice Mondiale Antidoping (WADC21)/Codice Nazionale Antidoping della Germania (NADC21) e al regolamento antidoping della Federazione Tedesca di Atletica Leggera (DLV) nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer a causa di una possibile violazione delle norme antidoping. La Nada ha disposto una sospensione temporanea nei confronti dell’atleta e ha inoltre presentato una denuncia presso la procura competente ai sensi della legge antidoping”.
Il comunicato continua: “In occasione dei Campionati tedeschi di marcia su strada, la sostanza eritropoietina (classe S.2 della Lista delle sostanze proibite dell’Agenzia mondiale antidoping), abbreviata in EPO, è stata rilevata sia nei campioni di urina che in quelli di sangue dell’atleta”.

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