Pontelandolfo pensa a realizzare dei lavori per l’adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistente nel territorio comunale. Lo ha stabilito la Giunta guidata dal sindaco Valerio Testa.

L’intero sistema fognario comunale, composto storicamente da tre reti miste e dal depuratore centralizzato di Coste Manganello, si trova in condizioni di grave vetustà, manifestando rigurgiti idraulici, deficit di copertura nelle zone di recente espansione e infiltrazioni di acque di falda.

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