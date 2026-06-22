Passo in avanti nel complesso percorso per potenziare l’organico medici in servizio a tempo indeterminato presso il nosocomio pubblico di Benevento.
Da ultimo esito concorso per la copertura di due posti dirigente medico Neurologia, con l’immissione in servizio di due camici bianchi. Altro passaggio positivo quello per conferire copertura a tempo indeterminato per l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa “U.O.C. di Epidemiologia e Valutazione dell’Assistenza”.
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