Municipio I Roma, approvata memoria di giunta per delocalizzazione parcheggio piazza Strozzi

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – La giunta del Municipio Roma I Centro ha votato una memoria che chiede la delocalizzazione del parcheggio previsto sotto l’area verde di piazza Prati degli Strozzi, ribadendo la propria contrarietà all’opera. Il no, riferisce il Municipio I, “si fonda anzitutto su motivazioni tecniche. Una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), relativa a un intervento edilizio nelle immediate vicinanze, ha evidenziato criticità legate alla natura del terreno, che non consentirebbe di escludere rischi per la stabilità degli edifici circostanti in caso di scavi per strutture interrate. Proprio queste problematiche avevano già portato, in passato, alla revisione di un progetto analogo nella zona, con l’eliminazione dei piani sotterranei”.

“A pesare è anche il conflitto con il progetto di riqualificazione della piazza. L’area verde è infatti al centro di un percorso partecipativo promosso dal Municipio, che ha coinvolto residenti e cittadini e che ha già portato allo stanziamento dei fondi e all’avvio della progettazione per il rifacimento dello spazio pubblico”, sottolinea il Municipio secondo cui “l’intervento risulta quindi incompatibile con una trasformazione condivisa e già finanziata della piazza. C’è infine un tema di coerenza nelle scelte amministrative. In un caso simile, quello del parcheggio tra Viale delle Milizie e Via della Giuliana, Roma Capitale ha riconosciuto il peso della contrarietà municipale, avviando la procedura per lo spostamento dell’opera. Per Piazza Strozzi, invece, l’intervento è stato mantenuto. Da qui la richiesta, formalizzata con la memoria, di applicare lo stesso criterio e procedere alla delocalizzazione del parcheggio”.

“Con questa memoria ribadiamo la nostra contrarietà alla realizzazione del parcheggio sotto piazza Prati degli Strozzi e chiediamo che l’intervento venga delocalizzato – ha commentato la presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi – Le criticità emerse sul piano tecnico, i rischi che non possono essere ignorati e il percorso di riqualificazione dell’area verde già avviato e finanziato rendono questo progetto incompatibile con l’interesse pubblico del territorio. In questi anni il Municipio ha lavorato insieme ai residenti per costruire una visione condivisa di piazza Strozzi come spazio verde e luogo di socialità; per questo riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate alla valorizzazione della piazza e non a un’opera che la cittadinanza e le istituzioni municipali hanno più volte contestato. Chiediamo quindi a Roma Capitale una scelta chiara e coerente: prevedere altra collocazione così da consentire la piena realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza”.