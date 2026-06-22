Il Consiglio di insediamento svoltosi nella Sala Convegni del Castello Medievale ha offerto importanti novità sulla composizione del Consiglio. Durante la seduta, infatti, sono stati formalizzati non due, ma tre gruppi consiliari. Due in seno alla maggioranza: Insieme per Guardia di cui è capogruppo Domenico Rotondi e che vede al suo interno il confermato sindaco Raffaele Di Lonardo, la vicesindaca Fiorenza Ceniccola, l’assessore Filippo Maria Guidi e il consigliere Silvio Falato; e Progetto Guardia del capogruppo Carlo Falato (vicesindaco nella scorsa legislatura) insieme al presidente del consiglio Sebastiano Ceniccola, all’assessore Lino Orso e al consigliere Gaetano Massa.

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