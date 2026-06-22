Il Giudice presso il Tribunale di Benevento ha applicato a un 40enne di Montesarchio, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, la misura dell’allontanamento dalla ex compagna e l’applicazione del braccialetto elettronico.

La misura sarebbe scattata a seguito di una presunta serie di episodi di stalking consistiti, in particolare, nell’inseguimento della ex compagna nei luoghi dalla stessa frequentati, nell’applicazione del gps alla sua autovettura per controllare gli spostamenti, nell’ avvicinamento ai figli minori della stessa ed in un’altra serie di atteggiamenti finalizzati ad avvicinarsi alla persona offesa non accettando, dunque, la fine della relazione.

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