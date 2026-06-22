Dibattito sempre animato a Calvi. E stavolta non si tira in ballo una questione politica.

Al centro della missiva prefettizia, la mancata elezione del Presidente del Consiglio Comunale durante la prima seduta dell’assise, in violazione dello Statuto e del Regolamento comunale. “Violazione che permane, visto che ancora oggi l’elezione del Presidente non risulta calendarizzata”. Sulla vicenda intervengono con fermezza i consiglieri del gruppo “Per Calvi” Paolo Vesce e Mario Mirra, che denunciano pubblicamente la gravità di quanto accaduto.

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