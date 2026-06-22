Stop all’attendismo. Ora è il momento di passare all’azione per il Benevento che, da oggi in poi, si tufferà con decisione sul mercato per arrivare agli obiettivi che ha ormai fissato da tempo. Un nuovo vertice -tra il presidente Vigorito e la squadra mercato – si terrà nei primi giorni di questa settimana e servirà a dare il definitivo via libera della società alla formalizzazione dei primi affari di quest’estate di preparazione al prossimo campionato di Serie B.

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