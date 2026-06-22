A Bologna torna mercoledì il We Make Future

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Mercoledì 24 giugno inizia a BolognaFiere l’edizione 2026 del WMF – We Make Future, Il Più Grande Evento sull’Innovazione: AI Tech e Digital, ideato e organizzato da Search On Media Group. Fino al 26 giugno, Bologna accoglierà l’edizione più ampia e ricca mai realizzata dalla manifestazione: una piattaforma internazionale in cui tecnologie, imprese, istituzioni, ricerca, startup, capitali, formazione, cultura e intrattenimento si incontrano per raccontare le trasformazioni in corso e costruire nuove traiettorie di sviluppo. WMF 2026 si svilupperà con 70.000 mq di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni estere e 20 padiglioni internazionali, con realtà provenienti da oltre 90 Paesi. Una dimensione che rende la manifestazione un osservatorio internazionale sulle trasformazioni in corso e, allo stesso tempo, un luogo operativo di incontro tra le filiere più strategiche dell’innovazione. La manifestazione si sviluppa infatti sulle 14 industry strategiche individuate dal WMF: dall’Intelligenza Artificiale alle tecnologie avanzate, dalla space economy alla salute, dal fintech alla cybersecurity, dall’e-commerce alle competenze del futuro, fino a sostenibilità, mobilità, GovTech, industria culturale e creativa, startup e open innovation.

“Il WMF 2026 registra una risposta importante da parte di aziende, istituzioni, startup, investitori, università, centri di ricerca, creator, artisti e realtà da tutto il mondo, che arriveranno in Italia per contribuire a un dialogo globale sull’innovazione e sulle grandi trasformazioni in corso”, afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – We Make Future. “Questa partecipazione così ampia racconta il valore del WMF come laboratorio internazionale di relazioni, proposte e azioni concrete per il futuro. Build What Matters nasce anche da qui: dalla necessità di mettere insieme competenze, visioni e responsabilità diverse per costruire ciò che può generare valore reale per persone, territori e comunità.” Il Mainstage del WMF 2026 ospiterà alcune delle voci più rilevanti del panorama istituzionale, scientifico, imprenditoriale, culturale e tecnologico. Tra gli ospiti attesi anche Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea per Sovranità tecnologica, Sicurezza e Democrazia, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Brunello Cucinelli, Alberto Sangiovanni Vincentelli, Filippo Ghirelli, Roberto Morandi, Southern Europe AI Business Development Executive di Dell Technologies, Mathew Knowles, Francesca Albanese, Roberto Saviano, Enrico Mentana, Corrado Formigli e Chris Smalls, fondatore dell’Amazon Labor Union, il primo sindacato nella storia americana dei lavoratori Amazon.

Sul palco anche rappresentanti e realtà come Google, ESA, IIT, CINECA, AMD, Fincantieri, Dell Technologies e Intel, Rai Pubblicità, eToro, 28 Dgtl e Trade Republic. In evidenza, tra gli altri appuntamenti, il panel “Physical AI: The Next Work Revolution”, con Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, Bryan Madden, Global Head of Developer, Sovereign AI & Physical AI Marketing di AMD, e Claudio Cisilino, EVP Operations, Corporate Strategy and Innovation di Fincantieri; e il panel “Made in Italy Futures”, con Piergiorgio Marini, Senior Manager External Affairs di Philip Morris, Dario Costantini, Presidente CNA, Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Davide Borghi, Manager Partnerships & Academia di Tetra Pak.

Sempre sul fronte del lavoro e dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale, durante il WMF sarà lanciato insieme a Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, l’Osservatorio “Lavoro e Intelligenza Artificiale”, strutturato da WMF insieme alla UIL per analizzare trasformazioni, opportunità e criticità generate dall’AI nei processi produttivi, nelle competenze e nel futuro del lavoro. Grande spazio sarà dedicato anche ai linguaggi digitali e alla creator economy, con la partecipazione di creator e protagonisti del panorama italiano come Camihawke, Awed, Guglielmo Scilla, Gabriele Vagnato, Jakidale, Giulia Lamarca, Filippo Caccamo e Pierluca Mariti. Accanto ai momenti istituzionali e ai talk, il Mainstage ospiterà anche una ricca programmazione musicale e live, con i concerti di Ditonellapiaga, al WMF con l’unica tappa bolognese, Dardust, Valerio Lundini e i VazzaNikki, I Patagarri, N.A.I.P. e Francesco Cavestri.

Tra gli appuntamenti centrali torna il GovTech Summit, verticale del WMF dedicato a innovazione pubblica, governance dell’AI, sovranità tecnologica, democrazia digitale e trasformazione dei servizi che porterà a Bologna istituzioni europee, Governo, amministrazioni, università, centri di ricerca e stakeholder dell’innovazione pubblica. Il mondo startup e venture capital sarà protagonista invece con il World Startup & VC Fest, che riunirà founder di startup e PMI innovative, scaleup, investitori, corporate, acceleratori, incubatori e startup organization da oltre 80 Paesi. In programma anche la Finale della Startup Competition Internazionale, giunta alla 14ª edizione, con 7 startup finaliste selezionate da tutto il mondo, e oltre 40 eventi partner, tra cui l’Investor Day di Invitalia e lo Startup Day di UniBo.

La formazione resta uno dei pilastri della manifestazione, con 90 stage verticali dedicati ai principali settori dell’innovazione e un focus diffuso sull’Intelligenza Artificiale e sulle sue applicazioni nei processi produttivi, professionali, pubblici e sociali. Dall’AI con 12 palchi dedicati, applicata al marketing, al commercio, al turismo e ai servizi, fino a cybersecurity, legal tech, fintech, health, digital business, education, accessibilità, sostenibilità, robotica e space economy, il programma offrirà sessioni e momenti di aggiornamento per professionisti, imprese, istituzioni e comunità dell’innovazione.