“Cari concittadini, in questi anni abbiamo camminato insieme, portando avanti la battaglia per il pieno funzionamento del nostro ospedale, il P.O. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Lo abbiamo fatto con il Movimento Civico per l’Ospedale, facendo sentire la nostra voce a tutti i livelli istituzionali, difendendo il diritto alla salute di ognuno di noi. Oggi quella stessa passione ci chiede di fare un passo in avanti”. Il Movimento civico per l’ospedale allarga il proprio raggio d’azione. Dal seme dello storico impegno per il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori germoglia un nuovo e più ampio impegno. “Nel corso di questa lunga battaglia ci siamo scontrati con una verità evidente – viene fatto presente – la Sanità territoriale non può prescindere da tutto il resto.

Nessun ospedale può davvero funzionare se il territorio che lo circonda viene lasciato indietro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia