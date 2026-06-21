San Martino Sannita – L’opposizione denuncia: “Fondi per l’Oratorio utilizzati per il cimitero”

A San Martino Sannita il gruppo di minoranza ha acceso i riflettori su un contributo di 200mila euro assegnato al Comune nel 2008, a valere sui fondi per il dopo terremoto del 1980.

“Nel marzo 2021”, annota la squadra Lucariello, “l’amministrazione comunale deliberava di destinare 83,856 euro alla ristrutturazione dell’Oratorio dell’ex Confraternita di San Martino Vescovo, adiacente alla scuola di San Martino capoluogo. Ricordiamo che l’attuale sindaco Martignetti e il vicesindaco Spagnuolo facevano già parte dell’amministrazione e parteciparono alla seduta di Giunta. Sono passati cinque anni. Cinque anni di sfilate, chiacchiere e immobilismo.

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