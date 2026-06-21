“La Lega nel Sannio continua a distinguersi per linearità e coerenza. Evidentemente questa chiarezza di posizioni può dare fastidio a qualcuno, ma noi non abbiamo mai cambiato idea né abbiamo mai giocato su ambiguità o retroscena”.

Il responsabile provinciale Domenico Parisi rimette in un angolo Francesco Rubano.

“Per quanto ci riguarda, Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia, resta il candidato alla Presidenza della Provincia sul quale abbiamo più volte espresso il nostro consenso. Anzi noi e Fratelli d’Italia stiamo già raccogliendo le firme per proporlo al vertice della Rocca. È una posizione pubblica, chiara e mai messa in discussione. Apprendiamo dalle dichiarazioni apparse sulla stampa valutazioni e ricostruzioni che, francamente, non ci risultano essere state mai condivise in alcun confronto ufficiale”.

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