Nasce a Solopaca il comitato ‘Ora Solopaca’, una nuova realtà civica che si propone di raccogliere le istanze dei cittadini e di costruire un percorso alternativo per il futuro del paese. Un’iniziativa che prende forma, spiegano i membri, dall’amore per Solopaca e dalla volontà di dare voce al diffuso malcontento e alla crescente delusione manifestati da numerosi cittadini nei confronti dell’attuale gestione amministrativa.

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