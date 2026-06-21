Non c’è solo il mercato tra le riflessioni che coinvolgono il Benevento in questo intenso periodo di programmazione. La calma in casa Strega è solo apparente: il club di via Santa Colomba sta analizzando nel dettaglio tutti i particolari che andranno a scandire le prossime settimane di lavoro, aspettando gli annunci più importanti. Due i fronti al centro dei riflettori: da una parte il ritiro, dall’altra invece la campagna abbonamenti.
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