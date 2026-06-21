Grande soddisfazione ed orgoglio per il giovane fisarmonicista sannita Giovanni Cataudo, 13 anni, allievo del maestro Pietro Iannace, che ha conquistato un importante riconoscimento in occasione della sedicesima edizione del Campionato Italiano di Fisarmonica Italia Award, svoltasi mercoledì 17 giugno a Giulianova.

Il giovane musicista di San Leucio del Sannio, si è distinto nella categoria Junior Virtuoso, una delle più impegnative tra quelle dedicate ai talenti emergenti, ottenendo un prestigioso secondo posto con l’eccellente punteggio di 92/100, risultato che testimonia il livello della sua preparazione, l’impegno costante nello studio e la grande passione che nutre per la musica.

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