L’occasione tanto attesa è arrivata e Francesco Salvemini è riuscito a conquistarla dopo una stagione straordinaria. L’attaccante giallorosso è stato tra i protagonisti assoluti della splendida cavalcata del Benevento guidata da Gaetano Auteri prima e da Antonio Floro Flores poi, in un tripudio sannita che ha incoronato la Strega nel girone C. E, come se non bastasse, ha consegnato al club di via Santa Colomba anche il trofeo della Supercoppa di Serie C, destinato ai campioni assoluti della terza serie. C’è soprattutto la sua firma sul percorso vissuto dal Benevento, scandito dai suoi gol: un rendimento da applausi che in avvio di stagione aveva superato ogni aspettativa.

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