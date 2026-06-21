A San Giorgio del Sannio, nel corso di un servizio perlustrativo di venerdì scorso, i Carabinieri della stazione locale hanno proceduto al controllo di un uomo di 37 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’interno del parcheggio di un supermercato mentre proponeva in vendita calzini e profumi, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa. I militari hanno interrotto l’attività abusiva e hanno contestato al 37enne le violazioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro; sequestrata anche la merce, poi affidata alla Polizia municipale. Inoltre, nei confronti dell’uomo è stata proposta al questore di Benevento l’emissione del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione finalizzata ad allontanare dal territorio soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica e a prevenire la reiterazione di condotte illecite.

Nella serata invece, i militari hanno tratto in arresto un 61enne napoletano presentatosi in caserma e risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo, ritenuto definitivamente colpevole del reato di associazione di tipo mafioso, dovrà espiare la pena di 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, il 61enne è finito nel carcere di Benevento.