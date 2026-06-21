Cinquanta anni di esperienza politica istituzionale di Clemente Mastella celebrati nella cornice suggestiva del Teatro Romano, nel Triggio, cuore antico e romano della città, per una serata calda non solo sul piano atmosferico ma su quello emozionale, tra applausi e cori per il sindaco di Benevento, già ministro di Giustizia, ministro del Lavoro, europarlamentare, deputato per più legislature, vicepresidente della Camera. Tutti i piedi per salutarlo e acclamarlo.

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