Ue, Attias (Fii Institute): “Europa si trova a un punto di svolta”

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “L’Europa si trova a un punto di svolta”. Ad affermarlo è Richard Attias, il chairman of the executive committee del Fii institute, che organizza il Fii priority Europe in corso a Roma. “L’Europa -sottolinea – deve smettere di sottovalutare se stessa. Sì, l’Europa conta. Sì, l’Europa ha ancora un peso immenso. E sì, l’Europa ha un futuro. Non per nostalgia, non per la sua storia, ma perché possiede ancora qualcosa di cui il mondo ha disperatamente bisogno. Talento, creatività, stabilità, cultura, innovazione, ricerca, solido know-how industriale, un’elevata qualità della vita e una delle popolazioni più istruite del pianeta”.

Secondo Attias “L’Europa rimane una delle maggiori potenze economiche della storia umana. Non lo dico perché sono arrivato qui da giovane studente americano beneficiando del suo sistema educativo. Lo affermo perché è un dato di fatto. L’Europa resta una delle più grandi potenze economiche e culturali a livello globale. Eppure, dobbiamo essere onesti con noi stessi: l’Europa si trova a un punto di svolta. Il mondo corre più veloce che mai e l’AI sta ridefinendo i modelli di business e l’intero scenario”.