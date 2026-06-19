Morto Igor Protti, l’ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio: aveva 58 anni

(Adnkronos) – Morto nella notte a 58 anni Igor Protti. A dare notizia del decesso dell’ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio è stata la famiglia suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”. Negli ultimi mesi aveva fornito aggiornamenti sulle proprie condizioni durante le terapie. Recentemente aveva accompagnato all’altare la figlia Noemi nella sua ultima apparizione pubblica.

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo”, si legge nel post che prosegue: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

“Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza”, scrivono ancora i familiari.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l’amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 20 giugno, in occasione della commemorazione di Protti allo stadio comunale Armando Picchi. Dalle 18 il feretro del giocatore sarà esposto allo stadio al fine di consentire alla cittadinanza, alle istituzioni, al mondo sportivo e a quanti ne abbiano condiviso il percorso umano e professionale di rendere un doveroso e sentito omaggio a Igor.

Nato a Rimini il 24 settembre 1967, la sua prima esperienza di calciatore fu nella società sportiva Gladiatori di Rimini. Scoperto dalla Rimini Calcio, giocò nelle squadre giovanili e all’età di 16 anni esordì in serie CI. Nel 1985 passò al Livorno, in serie Cl, dove restò fino al 1988, giocando settantacinque partite e realizzando 12 reti. Nel 1988 è a Bergamo, alla Virescit, in serie Cl, con trentuno presenze e 10 reti. Nel 1989 salì in serie B, nel Messina, dove restò fino al 1992 giocando centocinque partite e realizzando 31 reti.

Dal 1992 al 1996 fu a Bari dove prima, in serie B, giocò cinquantuno partite realizzando 15 reti e poi, in serie A, giocando sessantuno partite e realizzando 31 reti. Nella stagione 1996/97 è ancora in serie A, nella Lazio, con ventisette presenze e 7 reti. Nel 1997/98 passò a Napoli, in serie A, con ventisette presenze e 4 reti.