Non si ferma il botta e risposta tra la consigliera Giovanna Petrillo e la maggioranza, alimentato dai rilievi sulla variante generale al Puc e, da ultimo, sulle condizioni del campo sportivo.

La capogruppo di ‘San Giorgio futura’ ha ripreso le fila del discorso partendo dalla replica ricevuta dal sindaco Ricci e il consigliere delegato all’Urbanistica Barrasso, respingendo le frecciate ricevute sulle lacune lasciate dall’amministrazione Ciampi in materia urbanistica. Ancora una volta, la consigliera ha addossato alla stagione Pepe il fardello del disavanzo del bilancio: “Nei miei 24 mesi di permanenza in maggioranza – visto che a questa amministrazione piace tanto guardare al passato – ho lavorato alacremente con gli uffici per risolvere la pesante tegola della Corte dei Conti: una vera e propria ‘eredità’ che proprio l’attuale Sindaco Ricci aveva lasciato sulle spalle dei cittadini di San Giorgio. Inoltre, i tentativi, riportati nelle dichiarazioni della maggioranza, di imbrogliare le acque ripescando, come di consueto, l’amministrazione Ciampi, sono la prova di quanto sia inconcludente questa amministrazione. Si assumessero le responsabilità del loro mandato, delle loro scelte imbarazzanti, delle continue violazioni alla trasparenza e dello stato in cui versa il paese”.

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