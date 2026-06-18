Sono stati emessi dal Questore della Provincia di Benevento Giovanni Leuci tre provvedimenti d.ac.ur. nei confronti di altrettanti soggetti che lo scorso 8 febbraio si erano resi protagonisti di una rissa nei pressi di un bar sito nel centro di Telese Terme.

Verso le ore 3.00 circa, a causa di una discussione scaturita per futili motivi tra due giovani avventori dell’esercizio pubblico, nasceva una rissa che li vedeva coinvolti insieme ad una terza persona. Durante la colluttazione gli stessi si scambiavano ripetutamente calci e pugni, causando una grave turbativa dell’ordine pubblico e un pericolo per l’incolumità fisica propria e di altri giovani presenti.

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