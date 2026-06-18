Anche il Comune di Pontelandolfo sta pensando di realizzare un nuovo impianto sportivo, cercando un finanziamento all’interno del Bando Sport e Periferie.
“Sport e periferie” è il fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

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