Con qualche prescrizione, ma la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato il via libera agli eventi da tenersi presso il Teatro Romano. Ieri mattina, il sopralluogo per verificare, in vista della rassegna estiva 2026 di spettacoli e rappresentazioni varie, la tenuta del palco, le uscite di sicurezza, l’illuminazione, gli estintori, quadro elettrico e via di seguito.

La stagione, così come gli altri anni, dovrebbe prevedere, tra gli altri, spettacoli del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, primo ed unico evento in Italia ad unire, all’interno della stessa Manifestazione, il mondo cinematografico e televisivo, attraverso prime cinematografiche, anteprime di serie televisive, incontri, proiezioni, concorsi, masterclass, spettacoli, concerti, interviste e dibattiti aperti al pubblico e agli spettatori.

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