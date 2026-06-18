Un vasto raccordo criminale, finalizzato a frodi per la percezione di incentivi statali, tra Bonus Facciate, Superbonus 110 per cento, Sisma Bonus: è quanto emerso da un’indagine della Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone insieme alla Guardia di Finanza di Salerno.

Condotto ieri dai finanzieri un articolato maxi sequestro beni per 160 milioni di euro in diversi comprensori italiani e recapitato ai nove principali indagati invito coattivo per interrogatorio.

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