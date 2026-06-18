Quando si parla della Grippo, si parla di serietà e professionalità al servizio dei piccoli calciatori. Dal 1990 la società retta da Guido e Luigi De Rosa ‘insegna’ i sani principi ed i valori del calcio prima ancora che ad essere potenziali calciatori. Nel corso degli anni sono stati tesserati tantissimi piccoli calciatori. Qualcuno è riuscito a ‘sfondare’ nel mondo del calcio, ma tanti altri, cosa che gratifica oltremodo la società, sono riusciti ad imporsi nella vita di tutti i giorni. Con questi principi, anche quest’anno, al termine dell’ennesima stagione, la Grippo può tirare le somme ed affermare, con orgoglio, di aver portato a casa ottimi risultati e molte attestazioni.

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