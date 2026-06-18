Entusiasmo, gioia di aggregazione per vivere quello che è un rito di passaggio. Un momento che segna uno snodo importante per 2.837 candidati che oggi nel Sannio si cimenteranno con la prima prova della Maturità 2026, quella del tema o elaborato in Italiano, con tracce condivise per tutti gli indirizzi scolastici.

Esame di maturità, così è tornato a chiamarsi questo primo banco di prova verso l’età adulta, come stabilito da un apposito atto normativo che ha superato la precedente denominazione di ‘Esame di Stato’ utilizzata dal 1999 al 2025.

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