Nessuna sorpresa nella partita dei riscatti. Si conclude senza novità sostanziali, con il Benevento che ha mantenuto la linea fino al gong, fissato per le 19 di ieri, termine ultimo per esercitare il diritto di riscatto sui cartellini di Matteo Della Morte e Andrea Ceresoli. Un’opzione che il club giallorosso ha lasciato decadere per entrambi, con il primo che dunque fa rientro a tutti gli effetti al Vicenza e il secondo che torna all’Atalanta. Per l’esterno di Treviglio, però, potrebbe trattarsi solo di un arrivederci. Perché il Benevento vorrebbe tenerlo in organico anche per affrontare la Serie B e perché il ragazzo sarebbe ben contento di continuare a indossare il giallorosso, in un contesto che considera ideale per misurarsi nella categoria superiore, solo assaggiata un anno e mezzo fa con la maglia del Catanzaro.

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